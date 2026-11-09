Глава МИД Франции перепутал Париж с Марселем на встрече министров G7
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил забавную оговорку во время встречи с зарубежными коллегами из стран «Большой семёрки». Приветствуя участников мероприятия в Париже, дипломат неожиданно назвал французскую столицу Марселем, чем рассмешил присутствующих.
«Добро пожаловать в Марсель... Извините, добро пожаловать в Париж!» — произнёс Барро.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро оказался в курьёзной ситуации из-за отключившегося микрофона. Во время выступления на конференции Bpifrance у министра внезапно пропал звук. Дипломат в шутку предположил, что заставить его замолчать пытаются Россия, Китай и сторонники американского движения MAGA. Эпизод попал в трансляцию мероприятия.