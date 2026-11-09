Во время выступления президента Молдавии Майи Санду о необходимости вступления республики в Евросоюз неожиданно погас освещавший её прожектор. Курьёзный момент произошёл на конференции по расширению ЕС в Кишинёве, всё транслировало Бюро по европейской интеграции (Biroul pentru Integrare Europeană).

Во время слов Санду о вступлении Молдовы в ЕС неожиданно погас свет. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Biroul pentru Integrare Europeană

«Сегодня у нас есть шанс наверстать упущенное время и стать частью Европейского союза — единой Европы, в которой государства равны, а правила соблюдаются», — заявила молдавский лидер, после чего в зале воцарился мрак.