Молдавия полностью прекратила закупки российского природного газа. Об этом заявила президент республики Майя Санду на фоне продолжающихся проблем в энергетическом секторе и роста стоимости топлива. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальной сети X.

«Мы запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинёв, соединяющую Республику Молдова с Румынией и европейской энергосистемой. Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе ещё две линии электропередачи в Румынию», — написала глава государства.

Санду представила запуск новой линии электропередачи как важный шаг к энергетической независимости республики. По её словам, развитие инфраструктуры позволит Кишинёву самостоятельно выбирать поставщиков энергоресурсов и снизить зависимость от внешнего давления.

ЛЭП Вулканешты — Кишинёв протяжённостью около 158 километров ввели в эксплуатацию 8 ноября. Она соединяет подстанции на юге страны и в столице, обеспечивая дополнительный маршрут поставок электроэнергии из Румынии в обход энергетического узла в приднестровском Кучургане.

Строительство объекта профинансировали за счёт кредита Всемирного банка на сумму 61 миллион евро. Соглашение о выделении средств было одобрено ещё в 2019 году. Основные строительные работы завершились в ноябре 2025-го, после чего проводились технические испытания и проверки безопасности.

При этом энергетические преобразования проходят на фоне роста расходов молдавских потребителей. Ранее в республике повысились тарифы на природный газ, а власти предупреждали о рисках нехватки энергоносителей. Санду признала, что высокие цены на внешних рынках остаются серьёзной нагрузкой для населения, и пообещала продолжить поддержку уязвимых домохозяйств.

Помимо уже запущенной ЛЭП, Молдавия намерена построить ещё два соединения с румынской энергосистемой — Бельцы — Сучава и Стрэшены — Гутина́ш. Власти рассчитывают, что расширение инфраструктуры позволит увеличить возможности импорта электроэнергии и повысить надёжность снабжения страны.