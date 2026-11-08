В Молдавии официально ввели в эксплуатацию высоковольтную линию электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая позволит поставлять электроэнергию из Румынии в столицу республики в обход Приднестровья. Об этом сообщил министр энергетики страны Дорин Жунгиету на церемонии открытия объекта 8 ноября.

Новая ЛЭП протяжённостью около 158 километров соединяет подстанцию Вулканешты напряжением 400 кВ с подстанцией Кишинёв напряжением 330 кВ. По словам министра, её запуск позволит снизить зависимость от энергетического узла в Кучургане, расположенного на территории Приднестровья, и повысить надёжность электроснабжения страны.

Электроэнергия будет поступать по новому маршруту из Румынии, с которой Молдавия уже связана линией электропередачи Исакча — Вулканешты. Благодаря этому Кишинёв сможет получать электричество без необходимости передавать его через инфраструктуру Молдавской ГРЭС.

В церемонии открытия приняли участие президент Молдавии Майя Санду, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и представители Всемирного банка. Последний предоставил финансирование для реализации энергетического проекта.

Строительство самой линии завершилось ещё в ноябре 2025 года, однако её запуск неоднократно переносили. Причиной задержек стали технические проблемы и необходимость дополнительных работ на Кишинёвской подстанции.

По оценкам молдавских властей, новая инфраструктура сможет обеспечивать передачу до половины потребляемой в стране электроэнергии в часы пиковой нагрузки. При этом ЛЭП представляет собой дополнительный маршрут поставок, а не новый источник генерации.

Ранее основную часть импортируемой электроэнергии Молдавия получала с Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Однако с начала 2025 года закупки на этой станции прекратились, и республика стала активнее импортировать электричество из Румынии.