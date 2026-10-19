Глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине

Ошибочная политика США и европейских государств стала одной из главных причин затягивания украинского конфликта и обострения других международных кризисов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране.

По словам главы иранской дипломатии, Вашингтон и европейские столицы допускают серьёзные просчёты при принятии внешнеполитических решений. Аракчи считает, что выбранный ими курс не способствует урегулированию конфликтов, а, напротив, усугубляет противоречия.

«Европейские страны и США страдают от ошибочных расчётов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов», — заявил министр.

В качестве примеров он привёл ситуацию на Украине и события на Ближнем Востоке. По оценке Аракчи, вмешательство западных государств препятствует завершению украинского конфликта, а поддержка Израиля со стороны США и европейских стран способствует продолжению гуманитарного кризиса в регионе.

Иранский министр также обратился к европейским лидерам с призывом «открыть глаза» и трезво оценить международную обстановку. По его мнению, нынешние подходы западных государств требуют пересмотра.

Заявление прозвучало по итогам переговоров Аракчи и Лаврова, состоявшихся 19 октября в иранской столице. Главы внешнеполитических ведомств обсуждали двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы, включая украинский конфликт.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров прибыл в Тегеран для переговоров с Аббасом Аракчи. Одной из основных тем встречи называлось снижение напряжённости в Персидском заливе. Стороны также планировали обсудить укрепление российско-иранского стратегического партнёрства.