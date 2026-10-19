Вице-президент Ирана обвинил Украину в создании беспорядков в Каспийском регионе

Украина своими действиями в Каспийском регионе создаёт угрозу торговым связям России и Ирана, в том числе поставкам продовольствия. Об этом заявил первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам иранского политика, особую роль в сотрудничестве Москвы и Тегерана играют перевозки зерна и других продуктов питания. При этом, как утверждает Ареф, украинская сторона создаёт проблемы в месте, где проходят важные торговые маршруты.

«Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе — на севере нашей страны», — отметил первый вице-президент Ирана.

Ареф подчеркнул, что Москва и Тегеран должны сохранить устойчивость двусторонней торговли, несмотря на возникающие угрозы. По его мнению, нельзя позволить Киеву нарушить экономические связи между государствами.

Встреча Арефа и Мишустина состоялась 19 октября в Душанбе, куда российский премьер прибыл для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, включая торговлю и транспортную логистику. При этом независимых подтверждений конкретных украинских атак на объекты на севере Ирана в рамках этого заявления представлено не было.

Ранее Life.ru рассказывал о значении Каспийского моря для торговых связей России и Ирана. В публикации рассматривалась роль каспийского транспортного маршрута, который позволяет Москве и Тегерану поддерживать грузоперевозки в условиях ограничений на других направлениях.