Мишустин встретился с вице-президентом Ирана в Душанбе и передал послание от Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина. С соответствующей просьбой глава российского правительства обратился к первому вице-президенту исламской республики Мохаммаду Резе Арефу во время встречи в Душанбе.

«Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», — сказал Мишустин.

Российский премьер также выразил удовлетворение новой встречей с Арефом. В последний раз политики лично общались в ноябре прошлого года, когда в Москве проходило заседание Совета глав правительств государств ШОС.

В Таджикистан Мишустин прибыл в понедельник. Основная цель поездки — участие в заседании Совета глав правительств стран организации, на полях которого проходят двусторонние встречи делегаций.

Незадолго до встречи в Душанбе Владимир Путин лично провёл переговоры с Масудом Пезешкианом в Туркмении. Российский президент отметил, что товарооборот двух стран за прошлый год увеличился более чем на 21%, а положительная динамика сохранилась и в первые семь месяцев 2026-го.