Глава МИД Израиля Саар осудил нападение поселенцев на дипломатов ЕС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил нападение израильских поселенцев на группу европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан и сообщил о начале полицейского расследования. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.

Инцидент произошёл в районе палестинского населённого пункта Тайбэ, куда прибыли представители дипломатических миссий Франции, Бельгии и Польши. Группа поселенцев напала на участников поездки, во время которой дипломаты посещали местных жителей в период сбора оливок. По сообщениям СМИ, нападавшие разбили стекло автомобиля бельгийского консульства, а французский мэр получил травмы.

«Я решительно осуждаю жестокие насильственные действия со стороны израильских участников беспорядков в районе Тайбэ», — заявил Саар.

Министр сообщил, что сотрудники полиции и криминалисты окружного управления Иудеи и Самарии уже собирают доказательства на месте происшествия. МИД Израиля поддерживает связь с послами затронутых стран, чтобы помочь следствию установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

При этом Саар выразил сожаление, что визит дипломатов не был заранее согласован с Армией обороны Израиля. По его словам, такое согласование могло бы помочь обеспечить безопасность участников поездки.

Нападение вызвало возмущение европейских властей. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево осудил действия поселенцев и вновь призвал к санкциям против лиц, причастных к насилию на Западном берегу. Израильская полиция подтвердила, что расследует обстоятельства происшествия.