Словакия при нынешнем правительстве не будет направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар в эфире телеканала ta3.

«За время нашего пребывания в правительстве Словацкая Республика не отправит на Украину ни одного солдата. Это совершенно точно», — подчеркнул министр.

Бланар пояснил, что Братислава с самого начала отказалась от участия в инициативах «коалиции желающих», предполагающих размещение иностранных войск на украинской территории. По его словам, Словакия не собирается присоединяться к подобным операциям или создавать впечатление, что рассматривает возможность отправки военнослужащих.

При этом республика намерена продолжать обсуждение вопросов европейской безопасности на площадках Евросоюза и НАТО. Именно эти объединения Бланар считает более подходящими для выработки соответствующих решений.

Министр также усомнился в эффективности «коалиции желающих». Он напомнил, что Россия выступает против присутствия на Украине военных из государств ЕС и НАТО. По оценке Бланара, планы размещения таких контингентов затрудняют достижение мирного соглашения.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новом кредите ЕС для Украины на 45 миллиардов евро. Глава правительства выступил против предоставления Братиславой финансовых гарантий по займу, который Еврокомиссия предложила направить Киеву в 2027 году.