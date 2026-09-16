Глава МИД Украины Сибига клянчит у западных партнёров локомотивы

Украине срочно нужны локомотивы взамен повреждённой и уничтоженной техники, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Он призвал западных партнёров помочь Киеву с подвижным составом.

По утверждению Сибиги, с начала конфликта российские удары повредили или полностью уничтожили более 500 локомотивов. Свыше половины этого числа, как заявил министр, пришлось на текущий год.

«Для поддержания работы жизненно важной артерии Украине срочно необходима замена утраченной техники. Мы призываем наших партнёров оказать неотложную помощь в поиске локомотивов, совместимых с колеёй 1520 мм», — подчеркнул глава украинского МИД в соцсети Х.

Кроме поставок готовой техники Сибига попросил западные страны выделить финансирование, которое позволило бы Киеву ускорить закупку новых локомотивов.

Ранее стало известно, что Финляндия передаст Украине 34-ю партию военной помощи стоимостью около 290 млн евро. Решение об этом президент страны принял 15 сентября по предложению правительства. В поставку включили оборудование, которое украинская сторона запросила в срочном порядке.