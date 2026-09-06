Глава Минфина Ирана прибыл в Москву на переговоры с Силуановым

Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для двусторонних и многосторонних консультаций. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В программе визита запланированы переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны намерены обсудить вопросы финансово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Маданизаде примет участие в консультациях в рамках БРИКС и ШОС. В повестке также значится встреча представителей российского и иранского бизнеса.

«Министр экономики и финансов нашей страны сегодня, в воскресенье, прибыл в Москву с целью проведения двусторонних и многосторонних консультаций», — говорится в сообщении IRIB.

Ранее Life.ru рассказывал, что Антон Силуанов заявил о возможности находить точки соприкосновения даже в сложных международных условиях. Глава Минфина тогда отметил, что развитие финансового диалога способно облегчать решение и более широких политических вопросов. По его словам, прагматичные экономические контакты могут становиться основой для дальнейшего сближения позиций.