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Опубликовано 6 сентября, 12:44

Глава Минфина Ирана прибыл в Москву на переговоры с Силуановым

Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Михаил Метцель

Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для двусторонних и многосторонних консультаций. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В программе визита запланированы переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны намерены обсудить вопросы финансово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Маданизаде примет участие в консультациях в рамках БРИКС и ШОС. В повестке также значится встреча представителей российского и иранского бизнеса.

«Министр экономики и финансов нашей страны сегодня, в воскресенье, прибыл в Москву с целью проведения двусторонних и многосторонних консультаций», — говорится в сообщении IRIB.

Politico: Появление Силуанова на заседании G20 заставило европейцев напрячься
Politico: Появление Силуанова на заседании G20 заставило европейцев напрячься

Ранее Life.ru рассказывал, что Антон Силуанов заявил о возможности находить точки соприкосновения даже в сложных международных условиях. Глава Минфина тогда отметил, что развитие финансового диалога способно облегчать решение и более широких политических вопросов. По его словам, прагматичные экономические контакты могут становиться основой для дальнейшего сближения позиций.

Больше новостей о международной экономике и финансовом сотрудничестве — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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