Глава Минфина США Бессент сравнил глав ИИ-компаний с Ганнибалом Лектером

Министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководителей ИИ-компаний, которые призывают замедлить развитие технологии, с Ганнибалом Лектером. Такое заявление он сделал в интервью Axios на фоне споров об усилении контроля за разработчиками искусственного интеллекта.

«Тогда им нужно притормозить. Но это как Ганнибал Лектер: «Остановите меня, прежде чем я снова совершу убийство», — заявил Бессент.

Так глава американского Минфина отреагировал на предупреждения руководителей крупных ИИ-компаний о риске потерять контроль над всё более мощными моделями. В сентябре главы нескольких ведущих разработчиков публично выступили за более осторожный темп создания новых систем и усиление мер безопасности.

Бессент также раскритиковал представителей отрасли, которые говорят о возможных угрозах, но не предлагают конкретного решения. По его мнению, такое поведение нельзя считать проявлением лидерства. При этом министр дал понять, что Вашингтон не намерен отвечать на эти опасения резким ужесточением регулирования.

Глава Минфина считает, что ответственность за безопасность новых моделей прежде всего лежит на самих лабораториях. Одновременно США намерены уделять больше внимания защите критически важных систем от возможных угроз, связанных с ИИ.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против новы ограничений для разработчиков искусственного интеллекта. Он заявил, что существующих полномочий властей достаточно для воздействия на компании отрасли, а главным условием назвал наличие «сильного и умного президента». Трамп также раскритиковал Anthropic и её главу Дарио Амодея, который выступал за более осторожное развитие мощных моделей. Американский лидер назвал искусственный интеллект частью глобальной технологической гонки и подчеркнул, что США намерены сохранить преимущество перед Китаем.