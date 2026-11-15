Европейские страны уже продолжительное время готовятся к возможному военному конфликту с Россией и Белоруссией, хотя их руководство публично не признаёт подобных намерений. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«То, что комплекс мероприятий по подготовке к войне идет уже давно, мы это видели и отмечали уже давно. Просто европейские лидеры про это не говорили», — подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

По словам Хренина, на военные приготовления указывают модернизация инфраструктуры и развитие логистики. В частности, он обратил внимание на аэродромы, базы хранения вооружений и пункты управления, которые европейские государства продолжают совершенствовать.

Министр также заявил о многократном увеличении числа мероприятий оперативно-боевой подготовки. Отдельную обеспокоенность Минска, по его словам, вызывает разведывательная деятельность, направленная против Белоруссии и России.