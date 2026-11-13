Размещение европейских военных на Украине может сорвать мирное урегулирование и привести к новому витку противостояния с Россией. Такую оценку озвучил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По мнению эксперта, российский президент направил европейским странам сигнал о необходимости определиться с дальнейшей политикой в отношении Москвы. Матюшенков считает противоречивыми заявления о стремлении завершить конфликт и одновременное обсуждение отправки иностранных военных на украинскую территорию.

«Главный посыл президента европейским государствам предельно понятен: пора определиться, чего они хотят – мира или продолжения противостояния с Россией», — заявил политолог.

Эксперт также обратил внимание на продолжающуюся финансовую поддержку Киева. В частности, 26 октября Совет ЕС одобрил использование 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира. Ещё 5 ноября Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 млрд евро, из которых 658 млн предназначены для оборонных закупок, а 3,7 млрд — для поддержки бюджета.

Матюшенков полагает, что дальнейшее финансирование украинской армии затрудняет достижение компромисса. При этом европейские власти рассматривают военную помощь как средство обеспечения безопасности Украины и укрепления её переговорных позиций.

Отдельную роль в урегулировании эксперт отвёл Вашингтону. По его мнению, США располагают политическими и экономическими инструментами влияния на европейских союзников, которые могли бы способствовать изменению их подхода к переговорам. Москва, считает Матюшенков, остаётся открытой к обсуждению новой системы безопасности в Европе, но не согласится на договорённости, создающие дополнительные угрозы для России.

Политолог также выделил гуманитарную составляющую переговоров. В частности, он напомнил о предложении организовать миссию для помощи мирным жителям Константиновки, где, по его оценке, остаются около 400–500 человек. В комментарии РИА «ФедералПресс» Матюшенков поддержал идею привлечения к этой работе уполномоченных по правам человека и иностранных журналистов.