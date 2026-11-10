Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг выступил за создание дополнительных каналов связи между Лондоном и Москвой. По его мнению, прямые контакты, особенно между военными ведомствами, необходимы для предотвращения опасных просчётов. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.

«У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочёл, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных [ведомств]. Всегда существует риск просчёта, и именно поэтому важно иметь прямое общение», — сказал Стритинг.

Глава британского Минобороны подчеркнул, что существующих дипломатических механизмов недостаточно для полноценного взаимодействия двух стран. При этом он выделил именно военную сферу как направление, в котором дополнительные контакты могли бы снизить риск недопонимания.

По данным Financial Times, Лондон стремится восстановить коммуникацию с Россией на фоне того, что другие западные государства уже поддерживают с Москвой диалог в той или иной форме.