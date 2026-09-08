Глава Минобороны Чехии заблокировал поездку начальника Генштаба в Киев

Министр обороны Чехии Яромир Зуна фактически заблокировал поездку начальника Генштаба Мирослава Главача на конференцию по безопасности в Киеве. Об этом сообщает Denik N.

Ежегодная встреча должна пройти 11–12 сентября. Главач планировал принять в ней участие, однако министерство не согласовало его командировку. Формального отказа военачальник не получил: ведомство просто не ответило на запрос. Из-за этого времени на подготовку поездки, включая решение логистических вопросов и обеспечение безопасности, практически не осталось.

По данным Forum24, задержка с одобрением визита фактически делает поездку невозможной. При этом сам Зуна собирается посетить форум «Сяншань» в Пекине. Чешские СМИ обратили внимание на контраст между несогласованной поездкой начальника Генштаба в Киев и планами министра отправиться на конференцию в Китай.

Ранее представители партии SPD уже препятствовали контактам чешских политиков с Украиной. Вице-спикеру парламента Барборе Урбановой не разрешили поехать в Киев по приглашению украинской коллеги. Партия также выступает против военной помощи Украине.

Главач был назначен начальником Генштаба в июле 2026 года. При рассмотрении его кандидатуры Зуна оказался единственным, кто выступил против назначения. Президент Чехии Пётр Павел всё же утвердил военачальника.

Внутри чешского правительства уже возникали споры из-за поддержки Украины. В июле Life.ru рассказывал о конфликте в коалиции после перевода Чехией $6,6 млн в программу PURL, через которую закупается американское вооружение для Киева. Лидер SPD Томио Окамура заявил, что решение не обсудили с партнёрами по правительству. История показала, что отношение Праги к помощи Украине остаётся неоднородным.