Глава Минобороны Италии признал, что большинство граждан против помощи Украине

Большинство итальянцев не поддерживают дальнейшую помощь Украине, однако Рим не собирается отказываться от поставок Киеву. Более того, до конца года власти республики могут подготовить уже 13-й пакет поддержки. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью BBC.

По словам главы ведомства, правительство осознаёт, что его позиция расходится с настроениями значительной части населения. Тем не менее министр считает необходимым продолжать помощь Украине, даже если убедить в этом граждан становится всё сложнее.

«Трудно объяснить, что нужно помогать народу сопротивляться и что такая помощь не означает, что ты против мира. И, прежде всего, нельзя поддаваться общественному мнению, если ты считаешь, что оно ошибочно», — подчеркнул Крозетто.

Министр сообщил, что Италия уже предоставила Украине 12 пакетов помощи. Несмотря на общественное недовольство, до завершения 2026 года Рим, вероятно, согласует ещё один. При этом Крозетто признал, что по мере приближения парламентских выборов добиваться одобрения новых поставок будет труднее.

Глава итальянского Минобороны также настаивает, что поддержка Киева не противоречит стремлению к мирному урегулированию. По его мнению, прекращение помощи в нынешних обстоятельствах не приблизит завершение конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о другом заявлении Крозетто, который исключил возможность полной военной победы Украины над Россией. Министр пояснил, что сценарий, при котором украинская армия разгромит российские войска и дойдёт до Москвы, нереалистичен. При этом под победой Киева он подразумевает прекращение боевых действий и сохранение Украины как независимого государства.