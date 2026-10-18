Министр обороны Италии: Украина никогда не сможет победить Россию

Украина не сможет добиться полной военной победы над Россией. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью BBC. При этом он подчеркнул, что выступает за сохранение Украины как независимого государства с собственным будущим.

«Украина никогда не сможет выиграть эту войну», — заявил глава итальянского оборонного ведомства.

Крозетто пояснил, что некоторые заявления о будущей победе Киева создают нереалистичные ожидания. По его словам, нельзя рассчитывать на сценарий, при котором украинские войска разгромят российскую армию и дойдут до Москвы.

«Некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдёт в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно», — сказал министр.