Министр обороны Италии: Украина никогда не сможет победить Россию
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Украина не сможет добиться полной военной победы над Россией. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью BBC. При этом он подчеркнул, что выступает за сохранение Украины как независимого государства с собственным будущим.
«Украина никогда не сможет выиграть эту войну», — заявил глава итальянского оборонного ведомства.
Крозетто пояснил, что некоторые заявления о будущей победе Киева создают нереалистичные ожидания. По его словам, нельзя рассчитывать на сценарий, при котором украинские войска разгромят российскую армию и дойдут до Москвы.
«Некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдёт в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно», — сказал министр.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в возможности победы Киева над Россией. В интервью британскому шоу The Rest Is Politics он заявил, что завершение конфликта вряд ли станет для Украины триумфальной победой с поражением России. По мнению Кулебы, Владимиру Зеленскому придётся учитывать и то, каким окажется его политическое наследие.