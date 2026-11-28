Россия и Малайзия продолжают переговоры об открытии прямого авиасообщения. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.

Одним из возможных направлений для запуска беспересадочных перелётов является курортный остров Лангкави. В октябре авиакомпания Red Wings сообщила, что рассматривает возможность открытия чартерных рейсов из Москвы на остров летом 2027 года. Перевозчик уже имеет необходимый допуск.

Запуск полётной программы планировался ещё в 2026 году, однако его пришлось отложить из-за отсутствия заказчика со стороны туристической отрасли. Авиакомпания продолжила переговоры с туроператорами.

Интерес к малайзийскому направлению проявляет и «Аэрофлот». В октябре перевозчик запросил у Росавиации допуск на выполнение семи рейсов в неделю из Владивостока на Лангкави с промежуточной посадкой в китайской Санье. За первые восемь месяцев 2026 года Малайзию посетили 98,4 тысячи российских туристов, что на 4,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отмечал высокий туристический потенциал Малайзии. По его словам, отсутствие прямых рейсов сдерживает рост интереса россиян к этому направлению. Помимо пляжного отдыха, республика может предложить путешественникам тематические экскурсии, концерты и шопинг. Для существенного увеличения турпотока эксперт считает необходимым открытие удобного авиасообщения.