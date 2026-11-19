Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов, однако окончательное решение будет зависеть от экономической выгоды маршрута. Конкретные сроки открытия авиасообщения пока не определены, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Найроби.

«Установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности», — пояснили дипломаты.

Основой для дальнейшей работы стал меморандум о взаимопонимании, подписанный профильными ведомствами двух стран на саммите «Россия — Африка». Документ предусматривает развитие сотрудничества в гражданской авиации, а также морских и наземных перевозках.

Кроме того, Москва и Найроби договорились взаимодействовать в модернизации транспортной инфраструктуры, научно-технической сфере и подготовке специалистов.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании открыть новые маршруты в Россию. С таким предложением он выступил в конце октября на форуме «Россия — Африка», где также призвал развивать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры.

Практические шаги по расширению маршрутной сети уже предпринимались. Так, в сентябре танзанийская авиакомпания Air Tanzania объявила о возобновлении полётов в Москву после временной приостановки из-за вопросов безопасности. А по данным Ассоциации туроператоров России, в зимнем сезоне россиянам запланировали прямые рейсы в 40 стран, включая несколько африканских направлений.