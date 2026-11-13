Россия и Бразилия вряд ли смогут в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение из-за санкционных рисков, нехватки дальнемагистральных самолётов и небольшого туристического потока. Такой прогноз в беседе с НСН дал президент Союза турагентств Сергей Голов.

По словам эксперта, российские перевозчики испытывают дефицит лайнеров, способных преодолевать большие расстояния без дозаправки. Использование имеющихся самолётов осложняют международные ограничения и риск их задержания за рубежом. Бразильские авиакомпании, в свою очередь, опасаются вторичных санкций за сотрудничество с Россией.

Однако даже при решении этих проблем направление вряд ли станет массовым. Голов напомнил, что Бразилия никогда не пользовалась у российских отдыхающих таким же спросом, как Турция, Египет или Объединённые Арабские Эмираты. Раньше поездки туда организовывали всего несколько туроператоров.

При этом запуск прямых рейсов мог бы сделать зимние путешествия в Южную Америку привлекательнее. По мнению специалиста, для полноценного знакомства с Бразилией потребуется не меньше двух недель, поэтому короткий недельный отпуск вряд ли оправдает расходы на дорогу.

Эксперт предупредил, что даже без пересадок отдых обойдётся дороже поездки в Египет, ОАЭ или Таиланд. Дополнительные расходы могут быть связаны с выбором более комфортного размещения и обеспечением личной безопасности.

«Да, вы зимой попадете в рай, но только на территории отеля», — высказался Голов, оценивая безопасность бюджетного отдыха в Бразилии.