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Регион
5 июня, 10:56

Россия и Бразилия обсуждают запуск прямых авиарейсов

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Россия и Бразилия прорабатывают возможность открытия прямого авиасообщения. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил посол южноамериканской республики в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

«Авиационные власти обеих стран обсуждают создание прямого воздушного сообщения. Этот вопрос рассматривался на последнем заседании Комиссии по межправительственному сотрудничеству, состоявшемся в Бразилиа 25 мая», — отметил дипломат в беседе с «Лентой.ру».

При этом бразильский представитель подчеркнул, что полноценный запуск рейсов будет зависеть не только от политической воли, но и от коммерческой привлекательности проекта.

Прямые рейсы между Россией и Танзанией запустят 2 июля
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А ранее Life.ru сообщал, что Россия и Монголия могут возобновить прямое авиасообщение. Уточняется, что оно было прервано во время пандемии коронавируса. В настоящее время запуск маршрута осложняют технические трудности.

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Дарья Нарыкова
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