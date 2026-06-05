Россия и Бразилия обсуждают запуск прямых авиарейсов

Россия и Бразилия прорабатывают возможность открытия прямого авиасообщения. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил посол южноамериканской республики в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

«Авиационные власти обеих стран обсуждают создание прямого воздушного сообщения. Этот вопрос рассматривался на последнем заседании Комиссии по межправительственному сотрудничеству, состоявшемся в Бразилиа 25 мая», — отметил дипломат в беседе с «Лентой.ру».

При этом бразильский представитель подчеркнул, что полноценный запуск рейсов будет зависеть не только от политической воли, но и от коммерческой привлекательности проекта.

А ранее Life.ru сообщал, что Россия и Монголия могут возобновить прямое авиасообщение. Уточняется, что оно было прервано во время пандемии коронавируса. В настоящее время запуск маршрута осложняют технические трудности.