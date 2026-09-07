Минвосток ответил на вопрос о возвращении пассажиров захваченного в Норвегии «Профессора Молчанова»
Чекунков: Пассажиры судна «Профессор Молчанов» вернутся в Россию в срок
Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко
Пассажиры научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которому запретили покидать Шпицберген, вернутся в Россию в запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Мы готовим сейчас отбытие на родину пассажиров судна. Все отбудут в намеченные сроки», — сказал министр.
Арест распространяется только на судно: пассажиров и членов экипажа не задерживали. «Профессору Молчанову» запрещено покидать порт Баренцбурга, люди могут свободно сходить на берег. Чекунков ранее уточнял, что половина пассажиров покинет Шпицберген до середины сентября, остальные — позднее. Возвращение планируется по воздуху при консульском сопровождении.
Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было задержано на Шпицбергене по требованию украинского «Нафтогаза». Сейчас судно находится в Баренцбурге (Норвегия) и не может покинуть порт до отдельного распоряжения губернатора. Арест, по заявлению норвежской стороны, связан с исполнением арбитражного решения по активам компании в Крыму. «Профессор Молчанов» принадлежит Росгидромету и используется для полярных исследований и грузопассажирских рейсов. На Шпицберген судно доставило участников художественно-научной экспедиции «Арктик Биеннале».
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