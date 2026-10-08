Глава МВД Литвы предложил отслеживать маршруты машин россиян в транзите

В Литве хотят ввести контроль за маршрутами автомобилей россиян, которые едут транзитом через страну. С такой инициативой выступил глава литовского МВД Мартинас Кателинас, пишет агентство Baltnews.

По замыслу министра, власти должны получить возможность отслеживать, каким именно путём движется конкретная машина. Вильнюс хочет, чтобы гражданин России въезжал в страну в определённой точке и затем ехал по заданному маршруту до выезда в Калининград либо в обратном направлении.

Согласно данным, предоставленным пограничной службой Литвы, в течение минувшего года границу государства пересекли приблизительно 13 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в России.

Ранее сейм Литвы отказался поддержать поправки, которые должны были урезать время транзита для россиян с 24 до 6 часов.

До этого Life.ru рассказывал, что в офисе президента Литвы поддержали сокращение времени автомобильного транзита россиян через страну в Калининградскую область и обратно с 24 до шести часов. Как заявил советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Мариус Чеснулявичюс, в Вильнюсе не видят причин возражать против этой инициативы. По его словам, нынешний суточный лимит позволяет путешественникам отклоняться от маршрута и делать незапланированные остановки, тогда как шести часов достаточно, чтобы пересечь территорию Литвы, в том числе с остановкой на заправке. С инициативой ужесточить правила выступил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.