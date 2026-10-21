Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку после обысков

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный якобы подал заявление об отставке после обысков, проведённых антикоррупционными органами. Об этом сообщает украинское издание Delo.ua со ссылкой на свои источники. По неподтверждённой информации, руководитель регулятора указал причиной ухода состояние здоровья.

Утром 21 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в здании Нацбанка и по месту жительства одного из его сотрудников.

Украинские депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко* утверждали, что следственные действия затронули непосредственно кабинет Пышного. В НАБУ эту деталь не уточнили, сообщив лишь, что обыски санкционированы и проводятся в рамках действующего законодательства.

Антикоррупционное ведомство также подчеркнуло, что задержанных и лиц с официально предъявленными подозрениями на момент сообщения не было. Национальный банк подтвердил проведение следственных действий и заявил, что продолжает работать в штатном режиме.

Андрей Пышный возглавляет НБУ с октября 2022 года. До назначения он руководил государственным Ощадбанком.

Ранее Life.ru сообщал об обысках антикоррупционных органов у главы Нацбанка Украины. По информации украинских парламентариев, детективы работали по нескольким адресам, связанным с Пышным. При этом обстоятельства расследования на тот момент не раскрывались.