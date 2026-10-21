Полмиллиарда на счетах и дворец под Киевом: как на самом деле живёт главный банкир Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его семья владеют активами общей стоимостью около полумиллиарда рублей, включая элитный особняк под Киевом и дорогие квартиры. Данную информацию передал Telegram-канал SHOT, в связи с обысками по делу об отмывании денег у 52-летнего чиновника.

В 2025 году Пышный построил дом площадью 900 квадратных метров в элитном коттеджном посёлке Riviera Villas в селе Лебедевка Киевской области. Стоимость недвижимости оценивается в 3,1 миллиона долларов, или около 260 миллионов рублей. Особняк и участок площадью 30 соток оформлены на банкира и его супругу. Среди владельцев соседних коттеджей — олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская и основательница бренда Indposhiv Катерина Возианова.

Кроме того на счетах Ощадбанка, где Пышный ранее занимал должность председателя правления, у него хранится около 230 тысяч долларов. Ещё примерно 100 тысяч долларов чиновник держит дома наличными. Также он владеет ценными бумагами стоимостью 97 тысяч долларов, или около 8,1 миллиона рублей.

При этом основным кормильцем семьи по документам является жена главы Нацбанка Людмила Пышная. Ей принадлежат активы трёх компаний на 912 тысяч долларов и облигации на 230 тысяч долларов. В прошлом году женщина вывела из собственных фирм около полумиллиона долларов в виде беспроцентного займа. Также на неё оформлены две квартиры в Киеве площадью 250 и 170 квадратных метров, совокупная стоимость которых достигает 1,4 миллиона долларов, или примерно 114 миллионов рублей.

Официальный годовой доход супруги составляет 155 тысяч долларов, тогда как сам Пышный зарабатывает на посту председателя НБУ порядка 38 тысяч долларов. Помимо этого, на дочь Светлану чиновник оформил земельный участок площадью 27 соток в селе Хлепча стоимостью около 22 тысяч долларов.

Обыски у руководителя украинского Нацбанка связаны с расследованием отмывания денег, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Ранее Пышный уже оказывался в центре скандала: сообщалось об обнаружении у него поддельного диплома о высшем образовании.