Полмиллиарда на счетах и дворец под Киевом: как на самом деле живёт главный банкир Украины
У главы Нацбанка Украины нашли особняк стоимостью около 260 млн рублей
Андрей Пышный. Обложка © Wikipedia / Zozuliadv.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его семья владеют активами общей стоимостью около полумиллиарда рублей, включая элитный особняк под Киевом и дорогие квартиры. Данную информацию передал Telegram-канал SHOT, в связи с обысками по делу об отмывании денег у 52-летнего чиновника.
В 2025 году Пышный построил дом площадью 900 квадратных метров в элитном коттеджном посёлке Riviera Villas в селе Лебедевка Киевской области. Стоимость недвижимости оценивается в 3,1 миллиона долларов, или около 260 миллионов рублей. Особняк и участок площадью 30 соток оформлены на банкира и его супругу. Среди владельцев соседних коттеджей — олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская и основательница бренда Indposhiv Катерина Возианова.
Кроме того на счетах Ощадбанка, где Пышный ранее занимал должность председателя правления, у него хранится около 230 тысяч долларов. Ещё примерно 100 тысяч долларов чиновник держит дома наличными. Также он владеет ценными бумагами стоимостью 97 тысяч долларов, или около 8,1 миллиона рублей.
При этом основным кормильцем семьи по документам является жена главы Нацбанка Людмила Пышная. Ей принадлежат активы трёх компаний на 912 тысяч долларов и облигации на 230 тысяч долларов. В прошлом году женщина вывела из собственных фирм около полумиллиона долларов в виде беспроцентного займа. Также на неё оформлены две квартиры в Киеве площадью 250 и 170 квадратных метров, совокупная стоимость которых достигает 1,4 миллиона долларов, или примерно 114 миллионов рублей.
Официальный годовой доход супруги составляет 155 тысяч долларов, тогда как сам Пышный зарабатывает на посту председателя НБУ порядка 38 тысяч долларов. Помимо этого, на дочь Светлану чиновник оформил земельный участок площадью 27 соток в селе Хлепча стоимостью около 22 тысяч долларов.
Обыски у руководителя украинского Нацбанка связаны с расследованием отмывания денег, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Ранее Пышный уже оказывался в центре скандала: сообщалось об обнаружении у него поддельного диплома о высшем образовании.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* рассказал о следственных действиях НАБУ и САП в служебном кабинете Андрея Пышного и по другим связанным с ним адресам. Эту информацию также распространил парламентарий Ярослав Железняк, однако подробностей расследования политики не раскрыли. На тот момент сообщений о предъявлении руководителю Нацбанка подозрения или его задержании не поступало. Между тем ещё в августе Bloomberg писал о недовольстве Владимира Зеленского действиями Пышного из-за его тесных контактов с Международным валютным фондом и жёсткой денежно-кредитной политики. В июне в Верховной раде даже обсуждали возможную отставку банкира, однако подходящей кандидатуры на его место не нашлось.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.