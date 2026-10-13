Глава петербургского управления СК станет замом Бастрыкина

Руководитель петербургского Главного следственного управления СК России Павел Выменец покидает свой пост ради перехода на должность заместителя председателя ведомства Александра Бастрыкина. Об этом 13 октября сообщила «Фонтанка», уточнив, что президент РФ Владимир Путин уже подписал указ об освобождении генерала от прежних обязанностей.

Теперь Выменец продолжит службу в Москве. Временно руководить следственным управлением Северной столицы будет Виктор Козлов, занимавший должность первого заместителя начальника регионального главка. Он приступит к исполнению обязанностей после кадровых перестановок.

Новый заместитель Бастрыкина начинал карьеру в 2001 году следователем Петербургской авиатранспортной прокуратуры. За последующие 25 лет генерал-лейтенант юстиции занимал различные руководящие посты в следственных органах. Главой городского ГСУ СК его официально назначили в июне 2025 года.

Напомним, в августе 2026 года Путин продлил срок службы самого Бастрыкина на посту главы Следственного комитета до 27 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.