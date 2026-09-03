Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области покидает пост

Иван Фёдоров, которого Киев поставил руководить подконтрольной ему частью Запорожской области, оставляет свою должность и перебирается в столицу — там ему предложили пост главы Агентства восстановления. Об этом со ссылкой на свои источники рассказал украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, Фёдоров покидает кресло руководителя Запорожской областной военной администрации. Как утверждают источники, возглавить Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры ему предложил лично Владимир Зеленский.

Пост главы подконтрольной Киеву части региона Фёдоров занял в феврале 2024 года. До этого он был мэром Мелитополя. Ещё тогда глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Фёдоров запомнился хищением бюджетных денег и продвижением ЛГБТ*. По словам Рогова, десять лет назад чиновник появлялся на пророссийском митинге в Мелитополе, однако позже, как утверждает активист, перешёл на откровенно укронацистские позиции.

До этого Life.ru рассказывал, что в девяти сёлах Запорожского района объявили принудительную эвакуацию детей. Соответствующий приказ 21 августа подписал сам Фёдоров как глава подконтрольной Киеву областной военной администрации. Вывоз несовершеннолетних из Беленьковской и Камышевахской громад планировали завершить за 30 суток. Решение объяснили обстановкой в районах, где идут боевые действия.

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