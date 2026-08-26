Детей принудительно вывезут из девяти сёл Запорожского района за 30 дней

В девяти населённых пунктах Запорожского района объявили обязательную эвакуацию детей. Соответствующее решение приняла подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация на фоне ситуации в районах боевых действий.

Эвакуация затронет Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорку Беленьковской громады, а также Новотроицкое, Блакитное, Весёлое, Жёлтую Кручу, Новорозовку и Славное Камышевахской громады. Приказ 21 августа подписал глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. Завершить вывоз детей планируется в течение 30 суток.

Несовершеннолетних будут эвакуировать вместе с родителями, одним из родителей, другими членами семьи либо законными представителями. Отдельного сборного пункта создавать не планируют: семьи должны забирать непосредственно с места проживания и доставлять в транзитный центр.

Три села Беленьковской громады украинские власти относят к территориям возможных боевых действий. Ещё шесть населённых пунктов Камышевахской громады включены в перечень территорий активных боевых действий.

В случае отказа родителей или законных представителей украинские власти намерены применять предусмотренную местным законодательством процедуру с участием органов опеки и полиции.