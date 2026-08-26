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26 августа, 11:52

Детей принудительно вывезут из девяти сёл Запорожского района за 30 дней

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

В девяти населённых пунктах Запорожского района объявили обязательную эвакуацию детей. Соответствующее решение приняла подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация на фоне ситуации в районах боевых действий.

Эвакуация затронет Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорку Беленьковской громады, а также Новотроицкое, Блакитное, Весёлое, Жёлтую Кручу, Новорозовку и Славное Камышевахской громады. Приказ 21 августа подписал глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. Завершить вывоз детей планируется в течение 30 суток.

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Несовершеннолетних будут эвакуировать вместе с родителями, одним из родителей, другими членами семьи либо законными представителями. Отдельного сборного пункта создавать не планируют: семьи должны забирать непосредственно с места проживания и доставлять в транзитный центр.

Три села Беленьковской громады украинские власти относят к территориям возможных боевых действий. Ещё шесть населённых пунктов Камышевахской громады включены в перечень территорий активных боевых действий.

В случае отказа родителей или законных представителей украинские власти намерены применять предусмотренную местным законодательством процедуру с участием органов опеки и полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти уже объявляли обязательную эвакуацию семей с детьми из населённых пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Больше новостей о ситуации в зоне боевых действий и происходящем на линии фронта — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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