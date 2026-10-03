Глава РАН Красников заявил о продолжении тренда на потепление в России

Россия в условиях глобального потепления нагревается вдвое быстрее других территорий, и тренд на тёплый климат продолжится. Об этом РИА «Новости» заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Академик предупредил, что изменение климата может сделать привычной более резкую смену погодных условий. В частности, в России может стать больше торнадо, а на небольших расстояниях друг от друга могут возникать засуха и наводнения. По словам Красникова, климатологи уже способны составлять прогнозы примерно на пять лет вперёд. Определить погоду на конкретный день на таком сроке невозможно, однако общую картину на год специалисты оценить могут.

Красников также усомнился в возможности точно определить сроки пика Эль-Ниньо, который некоторые учёные ожидают в ноябре. Он отметил, что за десятилетия изучения этого явления многие прогнозы не оправдывались. Для таких расчётов приходится одновременно учитывать температуру и солёность воды, океанические течения и другие факторы по всей планете.

Ранее сотрудник Гидрометцентра сообщила, что в отопительный сезон с октября по март на большей части России температура будет около или выше средних значений. Она также отметила, что резкие изменения погоды могут привести к опасным метеорологическим явлениям и неблагоприятным процессам. Особое внимание она обратила на Дальневосточный федеральный округ, где зима ожидается более суровой.