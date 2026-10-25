Россияне так и не прошли десталинизацию после распада Советского Союза, что вызвало недовольство главы внешней разведки Эстонии. Каупо Розин в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung раскритиковал отношение граждан РФ к историческому прошлому страны.

«Русских так и не десталинизировали после распада Советского Союза», — заявил он.

Отдельное недовольство у эстонского разведчика вызвало восприятие России как особой цивилизации. Он посетовал, что подобные взгляды разделяет большинство граждан страны.

Десталинизация — процесс преодоления культа личности Иосифа Сталина и последствий его правления, включающий осуждение массовых репрессий, реабилитацию пострадавших и переосмысление советского исторического наследия. В СССР этот процесс начался после смерти Сталина в 1953 году и получил развитие при Никите Хрущёве.

Ранее Life.ru рассказывал, как бывший руководитель внешней разведки Эстонии Райнер Сакс усомнился в заявлениях о возможном нападении России на НАТО. В августе 2026 года эксперт по безопасности прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о якобы существующих планах Москвы атаковать Североатлантический альянс. По его словам, никаких убедительных свидетельств подготовки подобной операции представлено не было.