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Опубликовано 11 октября, 18:02

Глава «Росатома» Лихачёв назвал сложной ситуацию на Запорожской АЭС

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся сложной. По его словам, сейчас основное внимание уделяется переговорам о введении режима тишины с участием представителей госкорпорации, силовых ведомств, МИД России и Международного агентства по атомной энергии.

«Ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной и многовекторной. Главный фокус внимания сейчас сконцентрирован на переговорах по установлению режимов тишины, в которых, помимо Росатома, участвуют представители силовых ведомств, МИД и МАГАТЭ», — говорится в заявлении Лихачёва.

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Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции разделяют обеспокоенность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси из-за отсутствия поставок дизельного топлива. Оно необходимо для работы аварийных генераторов, которые обеспечивают питание систем безопасности при потере внешнего электроснабжения.

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Татьяна Миссуми
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