Захарова: РФ призывает МАГАТЭ осудить преступные действия Киева против ЗАЭС

Россия призывает руководство МАГАТЭ осудить преступные действия ВСУ против Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров», — подчеркнула она.

Напомним, 5 октября ВСУ атаковали лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС. У обоих зданий повреждена крыша.