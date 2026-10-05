Захарова: РФ призывает МАГАТЭ осудить преступные действия Киева против ЗАЭС
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Россия призывает руководство МАГАТЭ осудить преступные действия ВСУ против Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров», — подчеркнула она.
Напомним, 5 октября ВСУ атаковали лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС. У обоих зданий повреждена крыша.
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