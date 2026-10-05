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Опубликовано 5 октября, 21:22

Захарова: РФ призывает МАГАТЭ осудить преступные действия Киева против ЗАЭС

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Россия призывает руководство МАГАТЭ осудить преступные действия ВСУ против Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров», — подчеркнула она.

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Напомним, 5 октября ВСУ атаковали лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС. У обоих зданий повреждена крыша.

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Матвей Константинов
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