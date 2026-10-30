Глава Рособрнадзора Музаев назвал бессмысленной борьбу с ИИ в школах

Бороться с использованием искусственного интеллекта в учебных заведениях бессмысленно. Вместо запретов нужно научить детей применять ИИ как помощника в учёбе, а не как замену самостоятельной работе. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Бороться с искусственным интеллектом бесполезно. Запретить мы это не сможем в любом случае. <..> Нужно учить детей прибегать к его использованию не как к замене того, что ты должен напрячься и сделать сам, а как к помощнику, как инструменту», — сказал Музаев.

Глава ведомства напомнил, что появление компьютеров в учебных заведениях тоже вызывало скепсис. Тогда некоторые опасались, что новые технологии снизят качество образования, однако эти прогнозы не оправдались.

В ряде стран при этом переходят от тестов к устным экзаменам. Такой формат затрудняет использование искусственного интеллекта при сдаче экзаменов, отметил Музаев. По его мнению, эту задачу пытаются решить во всём мире, однако Россия должна найти эффективный подход одной из первых.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России есть все необходимые условия для развития технологий искусственного интеллекта. Среди главных преимуществ страны он выделил сильные математические школы и развитую энергетику.