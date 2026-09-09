Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об убийстве бойца СВО в Тверской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании убийства участника СВО в Тверской области. Следствие проверяет версию о том, что нападавшие хотели завладеть выплатами за его ранение, сообщили в СК.

По данным ведомства, трагедия произошла 7 сентября во время бытового конфликта. Трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, как полагает следствие, избили местного жителя и потребовали перевести им деньги с его банковского счёта. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении фигурантов расследуется уголовное дело об убийстве группой лиц с особой жестокостью, сопряжённом с разбоем. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тверской области Алексею Кизимову представить подробную информацию о ходе расследования.

Ранее Life.ru писал о задержании 13 человек на Алтае, которых, по данным МВД, подозревают в фиктивных браках с участниками СВО ради получения выплат. Предполагаемые организаторы помогали мужчинам заключать контракты, после чего рассчитывали присвоить компенсации в случае их гибели. Потерпевшими предварительно числятся не менее 32 человек, а ущерб оценивается в 60 миллионов рублей.