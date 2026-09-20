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Регион
Опубликовано 20 сентября, 10:33

Глава ЦИК Памфилова: Наблюдатель вырвала клок волос зампреду УИК на Сахалине

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Наблюдатель от КПРФ схватила за волосы заместителя председателя участковой избирательной комиссии на Сахалине и вырвала ей клок волос. Об инциденте на УИК № 337 рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Конфликт произошёл около 07:50 по местному времени, когда на участке вскрывали сейфы и выдавали бюллетени членам комиссии. По словам Памфиловой, наблюдатель по фамилии Анисимова совершала несогласованные действия, в том числе вела съёмку. Заместитель председателя УИК Ёжикова попросила её прекратить.

«И после повторной просьбы заместителя председателя УИК Ежиковой пресечь несогласованные действия, включая съемку, Анисимова схватила Ёжикову за волосы и вырвала клок волос. Коллеги, ну что это такое?» — рассказала глава ЦИК.

Председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова сообщила, что комиссия обратилась в суд с административным иском. Суд его удовлетворил, после чего наблюдателя удалили с избирательного участка.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в стране проводятся региональные и муниципальные кампании — всего в единый день голосования планируется заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Сахалине и Курилах уже закрылись избирательные участки. В Москве они закроются в 20:00, а в Калининградской области в 21:00 по столичному времени.

Главные новости о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Никита Никонов
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