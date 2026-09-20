«Не прикроет, не позволим»: Памфилова заявила о наказании за нарушения на выборах
Памфилова заявила о наказании за нарушения на выборах
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что члены избирательных комиссий, допускающие нарушения во время выборов, не смогут избежать ответственности.
«Знаете, ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим», — сказала глава ЦИК на брифинге в информационном центре комиссии.
Заявление прозвучало после ситуации в Марий Эл, где проверка выявила факт вброса бюллетеней на участке №343. По данным регионального избиркома, к этому могли быть причастны члены участковой комиссии.
После проверки трёх членов УИК отстранили от исполнения обязанностей. Стационарный ящик для голосования, куда были помещены бюллетени, опечатали.
Находившиеся внутри документы по федеральному и одномандатному округам признают недействительными. ЦИК продолжает следить за ходом голосования и рассматривает сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках.
Напомним, что избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени. Трёх членов комиссии отстранили от работы. Материалы по факту нарушения направили в Следственный комитет и МВД.
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