«Не прикроет, не позволим»: Памфилова заявила о наказании за нарушения на выборах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что члены избирательных комиссий, допускающие нарушения во время выборов, не смогут избежать ответственности.

«Знаете, ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим», — сказала глава ЦИК на брифинге в информационном центре комиссии.

Заявление прозвучало после ситуации в Марий Эл, где проверка выявила факт вброса бюллетеней на участке №343. По данным регионального избиркома, к этому могли быть причастны члены участковой комиссии.

После проверки трёх членов УИК отстранили от исполнения обязанностей. Стационарный ящик для голосования, куда были помещены бюллетени, опечатали.

Находившиеся внутри документы по федеральному и одномандатному округам признают недействительными. ЦИК продолжает следить за ходом голосования и рассматривает сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках.

Напомним, что избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени. Трёх членов комиссии отстранили от работы. Материалы по факту нарушения направили в Следственный комитет и МВД.