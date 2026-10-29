Глава Турочакского района Алтая подал в отставку из зоны проведения СВО
Андрей Прокопьев. Обложка © VK / Андрей Прокопьев
Глава Турочакского района Республики Алтай Андрей Прокопьев подал в отставку, находясь в зоне проведения СВО. Депутаты райсовета приняли заявление чиновника по видеосвязи.
Временно исполняющим обязанности главы района утверждён Николай Якбакпашев, который фактически работал на этой должности с 2023 года. Отбор кандидатов на пост начнётся позднее.
Ранее в отставку подал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Он занимал этот пост на протяжении шести лет.