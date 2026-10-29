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Опубликовано 29 октября, 16:32

Глава Турочакского района Алтая подал в отставку из зоны проведения СВО

Андрей Прокопьев. Обложка © VK / Андрей Прокопьев

Андрей Прокопьев. Обложка © VK / Андрей Прокопьев

Глава Турочакского района Республики Алтай Андрей Прокопьев подал в отставку, находясь в зоне проведения СВО. Депутаты райсовета приняли заявление чиновника по видеосвязи.

Временно исполняющим обязанности главы района утверждён Николай Якбакпашев, который фактически работал на этой должности с 2023 года. Отбор кандидатов на пост начнётся позднее.

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Ранее в отставку подал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Он занимал этот пост на протяжении шести лет.

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Матвей Константинов
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