Ректор ТюмГУ Романчук ушёл в отставку после шести лет работы
Иван Романчук. Обложка © Telegram / Иван Романчук
В Тюменском государственном университете сменилось руководство. Иван Романчук покинул пост ректора, а временно исполняющим обязанности главы вуза назначен Евгений Голубев, ранее руководивший Заполярным государственным университетом в Норильске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона принял участие во внеочередном заседании учёного совета ТюмГУ, на котором объявили о кадровых изменениях. Моор поблагодарил Романчука за годы работы и отметил достижения университета под его руководством.
«В течение шести лет он возглавлял ведущий вуз Тюменской области. За это время госуниверситет добился выдающихся результатов. Олицетворением этого успеха стал новый современный главный корпус университета», — подчеркнул губернатор.
Романчук начал исполнять обязанности ректора в 2020 году после назначения Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России. В январе 2021 года он официально возглавил университет.
Одним из наиболее заметных проектов периода его руководства стало строительство нового главного корпуса ТюмГУ. Кроме того, вуз развивал научные и образовательные программы, расширял сотрудничество с промышленными предприятиями и участвовал в федеральной программе «Приоритет-2030».
Новым руководителем университета стал Евгений Голубев. Он окончил ТюмГУ в 2005 году, затем продолжил образование в аспирантуре МГУ имени М. В. Ломоносова и получил степень кандидата географических наук.
Для Голубева это возвращение в хорошо знакомый университет. Ранее он руководил технопарком ТюмГУ, занимал пост проректора по взаимодействию с индустриальными партнёрами и возглавлял научный центр «Передовые цифровые технологии». С 2022 года Голубев работал ректором Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского в Норильске.
Приказ о назначении Голубева исполняющим обязанности ректора подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Документ вступил в силу 21 октября 2026 года. Новый руководитель будет исполнять обязанности до замещения должности в установленном порядке.
Моор поздравил Голубева с возвращением в родной вуз и выразил уверенность, что тот продолжит развитие университета.
Кадровые перемены в ТюмГУ происходят на фоне масштабного обновления российского высшего образования. Как ранее писал Life.ru, в 2026 году Тюменский государственный университет вошёл в число 11 дополнительных вузов, присоединившихся к эксперименту по переходу на новую модель обучения. Она предполагает пересмотр образовательных программ и усиление практической подготовки студентов. Одновременно в регионе меняется университетская инфраструктура: ещё в августе 2024 года стало известно о планах размещать тюменских студентов в гостиницах вместо традиционных общежитий в рамках создания современных кампусов. Новшества коснулись и приёмной кампании. В ноябре 2025 года Минобрнауки объявило об изменении правил поступления в университеты, а летом 2026-го уточнило порядок подачи документов, в том числе через «Госуслуги». Таким образом, новому руководителю ТюмГУ предстоит продолжить развитие университета в период масштабных преобразований всей системы высшего образования.
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