Искусственный интеллект и роботизация становятся одним из ключевых направлений развития российского танкостроения. Об этом заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Александр Потапов в программе «Военная приёмка» на Zvezdanews.

По словам руководителя предприятия, многие существующие разработки уже обладают потенциалом для внедрения элементов искусственного интеллекта. В перспективе это позволит создавать роботизированные боевые машины. Потапов считает, что тенденция окончательно сформировалась и будет только набирать обороты.

При этом полностью отказываться от танков с экипажем отечественные производители не собираются. Новые разработки предусматривают как традиционные, так и роботизированные машины.

«Проще всегда переходить в роботизацию, если ты живёшь в цифре», — подчеркнул глава УВЗ.

Потапов также рассказал об изменении подхода к экспорту российской бронетехники. Стратегическим зарубежным партнёрам концерн предлагает заключать контракты жизненного цикла, предусматривающие не только поставку самих танков, но и обеспечение их дальнейшего обслуживания.