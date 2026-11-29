Беспилотные технологии будут всё активнее применяться в российских военно-морских силах, в том числе в боевых системах. Об этом главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам военачальника, развитие беспилотных решений стало закономерным этапом технологического прогресса. Причём их распространение уже заметно не только в военной сфере, но и в повседневной жизни.

В качестве примера Моисеев привёл роботизированную доставку еды в Москве. По его мнению, технологии, которые доказали свою эффективность в гражданских условиях, постепенно будут находить применение и в более сложных системах, включая военные.

«Это объективные вещи. Вот мы от бытовых вещей понимаем, что если по улицам города Москвы доставка пищи уже организуется, конечно же, эти технологии как эффективные будут внедряться в разные системы. И боевые, в том числе и флотские боевые системы тоже», — пояснил главком ВМФ.

Конкретные сроки внедрения новых решений в боевые системы флота в разговоре с Зарубиным адмирал не назвал. Не уточнил он и перечень кораблей или подразделений, которые получат такое оборудование.

Ранее Life.ru писал, что российский Военно-морской флот развивает программы оснащения беспилотными системами, которые смогут действовать на суше, в море и в воздухе.