Российский Военно-морской флот развивает программы оснащения беспилотными системами, которые смогут действовать на суше, в море и в воздухе. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

ВМФ России намерен применять беспилотники на суше, море и в воздухе. Видео © Telegram / Юнашев Live

По его словам, командование учитывает мировые технологические тенденции и намерено внедрять современные решения наряду с традиционными кораблями. Развитие беспилотных комплексов станет одним из направлений обновления вооружения флота.

«Помимо классических кораблей мы реализуем программы вооружения беспилотными системами во всех средах: на суше, в море, на воздухе», — заверил главком.

Практическое внедрение роботизированных комплексов в ВМФ уже происходит. 18 ноября Life.ru сообщал о включении в состав российского флота новейшего тральщика «Дмитрий Лысов». Корабль способен использовать телеуправляемые и автономные подводные аппараты для обнаружения и уничтожения морских мин.