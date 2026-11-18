В Балтийске 18 ноября состоялась церемония первого подъёма военно-морского флага на гвардейском морском тральщике «Дмитрий Лысов». Корабль проекта 12700 «Александрит» официально вошёл в состав Военно-морского флота России, сообщает Минобороны РФ.

Тральщик построили на Средне-Невском судостроительном заводе Объединённой судостроительной корпорации. Проект разработало Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Перед вводом в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского моря.

«Дмитрий Лысов» предназначен для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз. Для выполнения этих задач он может использовать различные виды тралов, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, а также современные средства обнаружения подводных угроз.

Одна из особенностей кораблей проекта 12700 — корпус из монолитного стеклопластика. По данным Минобороны, он является крупнейшим в мире среди подобных корпусов. По сравнению со стальными конструкциями такой корпус легче, устойчивее к коррозии и долговечнее. Меньшая масса и прочность материала также повышают живучесть корабля при выполнении противоминных задач.

Водоизмещение тральщика составляет около 890 тонн, длина — примерно 62 метра, ширина — около 10 метров. Скорость при полном водоизмещении достигает 16 узлов. Экипаж состоит из 44 человек.

Корабль назвали в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, участника Великой Отечественной войны. В сентябре 1944 года он командовал тральщиком Т-120, который обеспечивал проводку конвоя в Карском море. Во время атаки немецкой подводной лодки Лысов организовал эвакуацию части экипажа, но сам остался на борту и погиб вместе с кораблём.