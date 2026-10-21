Глава Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Китай
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Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трёхдневным визитом. Он посетит китайские суды, встретится с главой Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем и обсудит развитие сотрудничества в юридической сфере, сообщили в пресс-службе российского Верховного суда.
Центральным событием программы станут переговоры двух руководителей судебных ведомств. Стороны намерены обсудить ключевые направления судебно-правового взаимодействия и подписать документ о дальнейшем сотрудничестве.
Отдельное внимание планируют уделить цифровизации правосудия. Краснов ознакомится с китайскими практиками внедрения цифровых технологий в работу судов и представит российский опыт.
Визит проходит по приглашению Чжан Цзюня. Российская делегация также изучит организацию работы судебной системы КНР.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая. В среду, 21 октября, он проведёт переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.