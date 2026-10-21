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Опубликовано 21 октября, 07:56

Глава Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Китай

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Верховного суда РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Верховного суда РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трёхдневным визитом. Он посетит китайские суды, встретится с главой Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем и обсудит развитие сотрудничества в юридической сфере, сообщили в пресс-службе российского Верховного суда.

Центральным событием программы станут переговоры двух руководителей судебных ведомств. Стороны намерены обсудить ключевые направления судебно-правового взаимодействия и подписать документ о дальнейшем сотрудничестве.

Отдельное внимание планируют уделить цифровизации правосудия. Краснов ознакомится с китайскими практиками внедрения цифровых технологий в работу судов и представит российский опыт.

Визит проходит по приглашению Чжан Цзюня. Российская делегация также изучит организацию работы судебной системы КНР.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая. В среду, 21 октября, он проведёт переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

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Алена Пенчугина
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