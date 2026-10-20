Лавров сообщил о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

Встречи президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами на предстоящем саммите АТЭС в Китае находятся в стадии согласования. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

Форум пройдёт в ноябре в городе Шэньчжэнь. По словам министра, сейчас обсуждается формат контактов на высшем уровне, однако окончательный график пока не сформирован.

«В ноябре — саммит АТЭС в Шэньчжэне (КНР). Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Всё это в проработке. В своё время будет об этом объявлено», — ответил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль допустил возможность трёхсторонней встречи Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях АТЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая идея упоминалась в ходе контактов, но конкретных предложений пока не поступало. Стороны также не согласовали организационные детали и повестку возможного саммита.