Мишустин прибыл в Петербург для переговоров с премьером Китая Ли Цяном

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая. В среду, 21 октября, он проведёт переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Как ранее сообщила пресс-служба российского кабмина, главной темой встречи станет дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Особое внимание стороны намерены уделить торгово-экономическому сотрудничеству, а также реализации совместных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, Мишустин и Ли Цян обсудят развитие транспортной инфраструктуры, взаимодействие в сфере образования и расширение культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Предстоящие переговоры станут продолжением регулярного диалога глав правительств России и Китая. Такой формат позволяет сторонам обсуждать практические вопросы сотрудничества и согласовывать дальнейшую работу по совместным проектам.