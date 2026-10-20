Рахмон встретился с Мишустиным и другими премьерами стран ШОС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе руководителей делегаций, прибывших на заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников встречи был председатель правительства России Михаил Мишустин.

Встреча прошла во Дворце нации — официальной резиденции таджикистанского лидера. После прибытия премьеры сделали совместную фотографию с Рахмоном.

Совет глав правительств ШОС — площадка для взаимодействия стран организации на уровне руководителей кабинетов министров. Заседание в Душанбе стало поводом для встречи представителей государств-участников с президентом Таджикистана.

Предыдущий многосторонний контакт Рахмона с руководителями правительств, включая Мишустина, состоялся в июне 2025 года на мероприятиях СНГ. Тогда же президент Таджикистана провёл отдельную встречу с российским премьером.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина. С соответствующей просьбой глава российского правительства обратился к первому вице-президенту исламской республики Мохаммаду Резе Арефу во время встречи в Душанбе. Российский премьер также выразил удовлетворение новой встречей с Арефом. В последний раз политики лично общались в ноябре прошлого года, когда в Москве проходило заседание Совета глав правительств государств ШОС.