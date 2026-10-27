Главком ВС Нидерландов призвал страну готовиться к масштабной войне

Нидерландам необходимо готовиться к крупномасштабному военному конфликту, хотя пока невозможно предсказать, как именно он будет развиваться. Об этом написал командующий вооружёнными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм в соцсети X.

По мнению военачальника, боевые действия на Украине показали, насколько быстро меняется характер современной войны. Реальная обстановка способна опережать представления военных о том, как будут развиваться события.

Эйхельсхейм считает, что боеспособность армии напрямую зависит от её умения извлекать уроки из вооружённых конфликтов и приспосабливаться к новым условиям. Для этого необходимо ускорить испытания перспективных технологий и оперативно внедрять полученный боевой опыт.

Тем временем на 31 октября в Нидерландах запланированы масштабные учения с участием военных, медиков и гражданских спасательных служб. Они отработают действия при массовом поступлении пострадавших в условиях военного конфликта. Тренировки пройдут в Амерсфорте и Утрехте. Согласно сообщению Королевского дома, участникам предстоит организовать транспортировку более сотни условных раненых в госпиталь.

Кроме того, в Нидерландах предложили сформировать гражданский резерв численностью до 150 тысяч человек. Добровольцев планируют привлекать к обеспечению безопасности, логистике и технической поддержке населения в первые 72 часа масштабного кризиса. Создать такую систему предлагают в 2027 году, а к 2030-му довести число участников до запланированного уровня.