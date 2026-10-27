Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 12:42

Главком ВС Нидерландов призвал страну готовиться к масштабной войне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нидерландам необходимо готовиться к крупномасштабному военному конфликту, хотя пока невозможно предсказать, как именно он будет развиваться. Об этом написал командующий вооружёнными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм в соцсети X.

По мнению военачальника, боевые действия на Украине показали, насколько быстро меняется характер современной войны. Реальная обстановка способна опережать представления военных о том, как будут развиваться события.

Эйхельсхейм считает, что боеспособность армии напрямую зависит от её умения извлекать уроки из вооружённых конфликтов и приспосабливаться к новым условиям. Для этого необходимо ускорить испытания перспективных технологий и оперативно внедрять полученный боевой опыт.

Тем временем на 31 октября в Нидерландах запланированы масштабные учения с участием военных, медиков и гражданских спасательных служб. Они отработают действия при массовом поступлении пострадавших в условиях военного конфликта. Тренировки пройдут в Амерсфорте и Утрехте. Согласно сообщению Королевского дома, участникам предстоит организовать транспортировку более сотни условных раненых в госпиталь.

Посольство РФ отреагировало на слова министра Нидерландов о России как о враге
Посольство РФ отреагировало на слова министра Нидерландов о России как о враге

Кроме того, в Нидерландах предложили сформировать гражданский резерв численностью до 150 тысяч человек. Добровольцев планируют привлекать к обеспечению безопасности, логистике и технической поддержке населения в первые 72 часа масштабного кризиса. Создать такую систему предлагают в 2027 году, а к 2030-му довести число участников до запланированного уровня.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar