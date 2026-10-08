Посольство РФ отреагировало на слова министра Нидерландов о России как о враге

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус публично назвала Россию врагом страны. После этого Посольство РФ в Гааге потребовало от нидерландского правительства либо подтвердить её слова, либо дистанцироваться от них.

«Россия — наш враг. И нет, это не значит, что мы находимся в состоянии войны. Но беззаботный мир также очень далёк», — заявила Йешильгёз-Зегериус во время обсуждения оборонного бюджета в парламенте. Её слова приводит De Telegraaf.

По мнению министра, положение Западной Европы всё сильнее смещается от мирного состояния к конфронтации. При этом она отдельно уточнила, что её формулировка не означает официального состояния войны между Нидерландами и Россией.

На заявление отреагировало российское посольство на странице в X. Дипмиссия потребовала от властей Нидерландов официально разъяснить, отражают ли слова Йешильгёз-Зегериус позицию всего правительства.

В посольстве также поставили вопрос о том, означает ли такая риторика переход Гааги к прямому военному противостоянию с Москвой. Дипломаты заявили, что ожидают от нидерландских властей «официального и недвусмысленного» ответа.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не планирует нападать на страны НАТО. В Москве утверждают, что разговоры о возможной российской атаке используются западными политиками для обоснования роста военных расходов и ужесточения политики в отношении РФ.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство в Гааге уже обвиняло Нидерланды в подготовке к возможному конфликту с Россией. Дипмиссия указывала на модернизацию авиабаз, транспортных узлов и военной логистики, а также на расширение возможностей для приёма союзных сил НАТО.