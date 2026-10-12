«Главное, чтобы ничего не помешало»: Путин ответил на приглашение на юбилей «Деловой России»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет принять участие в юбилейном форуме «Деловой России», посвящённом 25-летию организации. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с председателем бизнес-объединения Алексеем Репиком, который пригласил его на мероприятие.

«В прошлом году проводили такое мероприятие, и я тоже участвовал. Главное, чтобы ничего нам не помешало», — сказал российский лидер, отвечая на приглашение. Путин также выразил надежду на то, что обстоятельства позволят ему посетить форум.

«Надеюсь, что так и будет», — добавил президент. Форум состоится на этой неделе.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Президент направил спортсмену поздравительную телеграмму, о чём рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тасоев завоевал золото в весовой категории свыше 100 килограммов, досрочно победив в финале азербайджанца Ушанги Кокаури. Этот титул стал для 28-летнего россиянина третьим в карьере.