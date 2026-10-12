Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 13:40

«Главное, чтобы ничего не помешало»: Путин ответил на приглашение на юбилей «Деловой России»

Путин выразил надежду посетить юбилейный форум «Деловой России»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет принять участие в юбилейном форуме «Деловой России», посвящённом 25-летию организации. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с председателем бизнес-объединения Алексеем Репиком, который пригласил его на мероприятие.

«В прошлом году проводили такое мероприятие, и я тоже участвовал. Главное, чтобы ничего нам не помешало», — сказал российский лидер, отвечая на приглашение. Путин также выразил надежду на то, что обстоятельства позволят ему посетить форум.

«Надеюсь, что так и будет», — добавил президент. Форум состоится на этой неделе.

Путин на неделе проведёт совещание по кибербезопасности
Путин на неделе проведёт совещание по кибербезопасности

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Президент направил спортсмену поздравительную телеграмму, о чём рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тасоев завоевал золото в весовой категории свыше 100 килограммов, досрочно победив в финале азербайджанца Ушанги Кокаури. Этот титул стал для 28-летнего россиянина третьим в карьере.

Больше новостей о российской политике и деятельности властей — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar